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В Башкирии мужчина впал в кому после хлопка газа

В Башкирии мужчина впал в кому после хлопка газа

14:16, 05 окт 2023

В городе Янауле, мужчина, в чьей квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, пытался согреться. Для этого он открыл все 4 комфорки на газовой плите, сообщает SHOT.

Оставив плиту работать, он отправился смотреть телевизор. Спустя какое-то время раздался сильный хлопок, который привел к разрушению окон, перегородок и дверей в квартире. По данным издания, пострадавший находится в коме.

В связи с произошедшим, республиканская прокуратура инициировала проверку. Оценка также будет дана в отношении соблюдения технических мер безопасности.

В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа

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Автор: Семен Подгорный
Фото: SHOT
Теги: Янаул происшествия
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