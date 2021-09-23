В Башкирии автомобиль влетел в опору, в больнице скончалась пассажирка

09:04, 23 сен 2021

Вчера в дежурную часть полиции Белебея поступило сообщение, что в больнице скончалась женщина, предположительно, вследствие травм, полученных в ДТП.







В ходе разбирательства предварительно установлено что ранее, 21 сентября, около 5:00 утра зарегистрировано ДТП на улице Восточная города Белебей - неустановленный водитель за рулём "Лады Гранта" допустил движение по обочине и в результате совершил наезд на металлическую опору. Место ДТП водитель оставил и был установлен только вечером после его обращения за медицинской помощью с травмами головы.



Также стало известно, что травмы получила и его спутница, 22-летняя местная жительница. Позже она и скончалась от повреждений внутренних органов в больнице.

Автомобиль "Лада Гранта" не был зарегистрирован в установленном порядке.



Начато разбирательство.



Всего за сутки зарегистрировано 10 автомобильных аварий в которых 1 человек погиб, 10 получили различные травмы.



Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений правил дорожного движения, задержаны 27 нетрезвых водителей.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ