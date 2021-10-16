В Башкирии под колесами цементовоза погиб молодой мужчина

13:13, 16 окт 2021

Сегодня, 16 октября, в десятом часу утра в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.



Уточняется, что авария случилась на 167 км дороги Уфа – Оренбург. Предварительно известно, что 32-летний пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном для перехода месте и был сбит цементовозом «Скания», за рулем которого находился 60-летний житель Стерлитамака. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Подробности происшествия уточняется.



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Фото: ГИБДД по РБ