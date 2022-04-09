В Башкирии талые воды продолжают подтапливать жилые дома

19:22, 09 апр 2022

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 11 сообщений о затоплениях (всего с начала паводкоопасного периода (с 22 марта) поступило 258 обращений).







С начала половодья зарегистрировано 3 случая затопления в 2 муниципальных образованиях (с. Габдюково, с. Усмангали Белорецкого района, д. Усаклы Архангельского район), в результате которых оказались затоплены 45 домов и 97 придомовых территорий.



Максимальные изменения уровней воды за сутки наблюдаются на реках:



р. Чермасан (динамика уровня воды за сутки +59 см, текущий уровень 303 см, выход реки на пойму 465 см, неблагоприятный уровень 760 см) в с. Чирша-Тартыш, Кушнаренковский район. Рост уровня продолжится.





р. Белая (динамика уровня воды за сутки +49 см, текущий уровень 139 см, выход реки на пойму 820 см, неблагоприятный уровень 910 см) в г. Бирск, Бирский район. Рост уровня продолжится.





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Фото: МЧС по РБ