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В Башкирии подсудимый выхватил и уничтожил 16 листов своего уголовного дела прямо в СИЗО (видео)

В Башкирии подсудимый выхватил и уничтожил 16 листов своего уголовного дела прямо в СИЗО (видео)

16:37, 11 июл 2022

Житель Ермекеевского района Башкирии признан виновным Белебеевским городским судом в воспрепятствовании расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.



Подсудимый выхватил и уничтожил 16 листов своего уголовного дела прямо в СИЗО. Но вместо свободы он вырвал себе лишь ещё одну статью. 

В ожидании приговора за похищение человека, чужого имущества и причинение вреда здоровью мужчина ждал только одного — подходящего момента. Ловкость помогла ему порвать несколько листов, а внутренний голос уже было нашёптывал: "Свобода".  

На суде мужчина частично признал вину и отправился на восемь с половиной лет в колонию строгого режима.

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Источник: Mash Batash
Фото: скрин видео
Теги: происшествия криминал
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