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В Бирске водитель Опель Зафира погиб, опрокинувшись в кювет

В Бирске водитель Опель Зафира погиб, опрокинувшись в кювет

13:10, 27 сен 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Бирске накануне, 27 сентября, произошла смертельная авария. По информации ведомства, в результате происшествия погиб 40-летний мужчина.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП зарегистрировано на улице Столярова. Водитель автомобиля «Опель Зафира» не справился с управлением и вылетел в кювет, а там машина опрокинулась.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. В причинах аварии разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске 18-летний мотоциклист без прав врезался в забор во время погони от ГИБДД 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирск происшествия Бирск аварии
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