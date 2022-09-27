В Бирске водитель Опель Зафира погиб, опрокинувшись в кювет
13:10, 27 сен 2022
В ГИБДД Башкирии сообщили, что в Бирске накануне, 27 сентября, произошла смертельная авария. По информации ведомства, в результате происшествия погиб 40-летний мужчина.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП зарегистрировано на улице Столярова. Водитель автомобиля «Опель Зафира» не справился с управлением и вылетел в кювет, а там машина опрокинулась.
В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. В причинах аварии разбираются правоохранители.
Ранее сообщалось о том, что в Бирске 18-летний мотоциклист без прав врезался в забор во время погони от ГИБДД
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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