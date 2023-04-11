Жителей Уфы возмутила парочка, которая занялась любовными утехами напротив поликлиники
15:36, 11 апр 2023
В Уфе парочку застукали за любовными утехами напротив здания уфимской поликлиники в Демском районе. Видео было загружено в Telegram-каналы 14 апреля.
На видеокадрах мужчина и женщина занимается интимными отношениями на скамейке средь бела дня, не обращая ни на кого внимания. Выходка влюбленных вызвала шквал возмущений среди жителей города.
Ранее сообщалось о похожем случае в Дюртюлинском районе Башкортостана в конце прошлого года. Мужчину и женщину тогда застали за публичным сексом недалеко от школы. Пару осудили и назначили ей административное наказание.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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