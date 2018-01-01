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    В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине

    slavin Сегодня, 11:0785
    В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине
    В Башкирии 30-летняя женщина подозревается в убийстве своей подруги. Как сообщили Стерлеграду в СУ СКР по РБ, кровавое преступление произошло 3 сентября 2018 года в городе Октябрьский.

    В ходе проведения следственных действий стало известно, в тот злополучный день 40-летняя женщина находилась в гостях у своей подруги, где они распивали спиртное. Во время посиделок между двумя подругами возникла ссора, в ходе которой 32-летняя хозяйка квартиры схватила нож и нанесла им один смертельный удар в область шеи своей подруги. Муж злоумышленницы, который также находился дома, проснулся от шума и обнаружил труп подруги его жены.

    Сейчас подозреваемая находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Октябрьский

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