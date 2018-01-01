В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине

В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру

Чтобы скрыть обстоятельства преступления, мать с сыном отвели пострадавшую на улицу. Они вызвали ей скорую помощь и ушли. Для врачей и стражей порядка была придумана история о том, что на женщину напал неизвестный. вернувшись из ареста пырнул ножом сестру