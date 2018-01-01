В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них

До десяти лет лишения свободы может грозить 51-летнему жителю Белорецкого района Башкортостана, который ввязался в конфликт двух подвыпивших приятелей и, не рассчитав сил, чуть не убил человека.
В тот день мужчина пришел в гости к знакомому, который собрал у себя шумную компанию. Под действием алкоголя двое участников вечерники начали драться: 36-летний белоречанин стал душить оппонента. Желая разнять дерущихся, гость несколько раз ударил тростью душителя по голове. В итоге агрессор попал в больницу с серьезными травмами, где ему провели операцию.
Так 51-летний «миротворец» стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину, добавив, что просто «погорячился».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
В тот день мужчина пришел в гости к знакомому, который собрал у себя шумную компанию. Под действием алкоголя двое участников вечерники начали драться: 36-летний белоречанин стал душить оппонента. Желая разнять дерущихся, гость несколько раз ударил тростью душителя по голове. В итоге агрессор попал в больницу с серьезными травмами, где ему провели операцию.
Так 51-летний «миротворец» стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину, добавив, что просто «погорячился».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Белорецкий район