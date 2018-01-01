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    В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них

    slavin Сегодня, 11:41126
    В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них
    До десяти лет лишения свободы может грозить 51-летнему жителю Белорецкого района Башкортостана, который ввязался в конфликт двух подвыпивших приятелей и, не рассчитав сил, чуть не убил человека.

    В тот день мужчина пришел в гости к знакомому, который собрал у себя шумную компанию. Под действием алкоголя двое участников вечерники начали драться: 36-летний белоречанин стал душить оппонента. Желая разнять дерущихся, гость несколько раз ударил тростью душителя по голове. В итоге агрессор попал в больницу с серьезными травмами, где ему провели операцию.

    Так 51-летний «миротворец» стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину, добавив, что просто «погорячился».
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Белорецкий район

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