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В Уфе мужчина избил собутыльника и оставил его умирать в подъезде

В Уфе мужчина избил собутыльника и оставил его умирать в подъезде

13:20, 09 окт 2022

В Башкирии предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, 38-летнему жителю Уфы.



По предоставленной информации, убийство произошло в ночь с 3 на 4 октября, когда пятеро мужчин и одна женщина распивали алкоголь в арендованной квартире. В какой-то момент фигурант уголовного дела и 49-летний гости начали конфликт на почве отбывания наказания в исправительных колониях, так оба через то проходили.

Во время конфликта один из обвиняемых ударил свою жертву кулаками по туловищу и голове, а после вытащил его в подъезд вместе с вещами. Там от полученных травм пострадавший скончался.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал убийство
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