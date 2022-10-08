В Учалинском районе Башкирии местный житель зарезал знакомого

13:39, 08 окт 2022

В Учалинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя деревни Наурузово, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.







В ноябре 2021 года, как установили в суде, подсудимый находился в гостях у потерпевшего. Вместе мужчины употребляли алкоголь, а после произошла ссора, во время которой фигурант уголовного дела напал свою жертв, начав избиение, а после схватил нож и ударил им множество раз. Потерпевший скончался на месте ДТП.



Подсудимого признали виновным, назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе Башкирии осудят водителя который насмерть сбил 4 девушек.

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