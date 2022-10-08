В Учалинском районе Башкирии местный житель зарезал знакомого
13:39, 08 окт 2022
В Учалинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя деревни Наурузово, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В ноябре 2021 года, как установили в суде, подсудимый находился в гостях у потерпевшего. Вместе мужчины употребляли алкоголь, а после произошла ссора, во время которой фигурант уголовного дела напал свою жертв, начав избиение, а после схватил нож и ударил им множество раз. Потерпевший скончался на месте ДТП.
Подсудимого признали виновным, назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.