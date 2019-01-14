В Октябрьском мужчина, во время разборок не выдержал и всадил нож в младшего брата

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В тот день 28-летний парень вернулся домой пьяным. Сначала он поругался с отчимом, а потом и со старшим братом. В какой-то момент ярость взяла верх над мужчиной и 32-летний горожанин ударил пьяного братишку кухонным ножом в грудь.



На шум в комнату прибежала 51-летняя мать мужчин, которая немедленно вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Теперь обидчик стал фигурантом дела об умышленном причинении здоровью и находится под подпиской о невыезде.



пьяный мужчина в женской одежде бегал по территории детсада

Источник В Октябрьском полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, который во время ссоры с младшим братом набросился на него с ножом.В тот день 28-летний парень вернулся домой пьяным. Сначала он поругался с отчимом, а потом и со старшим братом. В какой-то момент ярость взяла верх над мужчиной и 32-летний горожанин ударил пьяного братишку кухонным ножом в грудь.На шум в комнату прибежала 51-летняя мать мужчин, которая немедленно вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Теперь обидчик стал фигурантом дела об умышленном причинении здоровью и находится под подпиской о невыезде. Происшествия: в городе Октябрьский пьяный мужчина в женской одежде бегал по территории детсада

