В Октябрьском мужчина, во время разборок не выдержал и всадил нож в младшего брата
Комментарии (0)
В Октябрьском полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, который во время ссоры с младшим братом набросился на него с ножом.
В тот день 28-летний парень вернулся домой пьяным. Сначала он поругался с отчимом, а потом и со старшим братом. В какой-то момент ярость взяла верх над мужчиной и 32-летний горожанин ударил пьяного братишку кухонным ножом в грудь.
На шум в комнату прибежала 51-летняя мать мужчин, которая немедленно вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Теперь обидчик стал фигурантом дела об умышленном причинении здоровью и находится под подпиской о невыезде.
Происшествия: в городе Октябрьский пьяный мужчина в женской одежде бегал по территории детсада
В тот день 28-летний парень вернулся домой пьяным. Сначала он поругался с отчимом, а потом и со старшим братом. В какой-то момент ярость взяла верх над мужчиной и 32-летний горожанин ударил пьяного братишку кухонным ножом в грудь.
На шум в комнату прибежала 51-летняя мать мужчин, которая немедленно вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Теперь обидчик стал фигурантом дела об умышленном причинении здоровью и находится под подпиской о невыезде.
Происшествия: в городе Октябрьский пьяный мужчина в женской одежде бегал по территории детсада
Читайте также
Происшествия
В Октябрьском пьяный сын едва не задушил собственную мать
Происшествия
В Гафурийском районе пьяный отец чуть не задушил 11-летнего сына
Человек и закон
В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка
Происшествия
В городе Октябрьский пьяный мужчина в женской одежде бегал по территории детсада
Происшествия
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Происшествия
В Уфе разборка молодого человека и школьника привела к поножовщине
Происшествия
В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном