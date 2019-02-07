В городе Октябрьский ревнивый мужчина ударил ножом сожительницу получившую поздравление на телефон
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В отдел полиции Октябрьского обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что гражданский супруг ударил ее ножом в плечо. Об этом сообщает МВД по РБ.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
Фото: Интернет.
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