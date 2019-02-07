В городе Октябрьский ревнивый мужчина ударил ножом сожительницу получившую поздравление на телефон

В отдел полиции Октябрьского обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что гражданский супруг ударил ее ножом в плечо. Об этом сообщает МВД по РБ.



Со слов потерпевшей, они с 42-летним сожителем отмечали ее день рождения. Вскоре между супругами разгорелся конфликт из-за того, что на телефон именинницы пришло SMS-сообщение с поздравлением. На фоне ревности подозреваемый схватил нож и ударил им потерпевшую в плечо. После чего пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию.Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование продолжается.Фото: Интернет.