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В городе Октябрьский ревнивый мужчина ударил ножом сожительницу получившую поздравление на телефон

Добавлено: 07.02.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский ревнивый мужчина ударил ножом сожительницу получившую поздравление на телефон

В отдел полиции Октябрьского обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что гражданский супруг ударил ее ножом в плечо. Об этом сообщает МВД по РБ.

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Со слов потерпевшей, они с 42-летним сожителем отмечали ее день рождения. Вскоре между супругами разгорелся конфликт из-за того, что на телефон именинницы пришло SMS-сообщение с поздравлением. На фоне ревности подозреваемый схватил нож и ударил им потерпевшую в плечо. После чего пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
Фото: Интернет.
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