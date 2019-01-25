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В Аскинском районе из-за плохой видимости погиб водитель

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе из-за плохой видимости погиб водитель

24 января, в Аскинском районе Башкирии опрокинулся автомобиль, погиб водитель, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Как сообщили в ГИБДД по региону, автомобильная авария произошла на 22 км автодороги Давлятовка-Базанчатово в четвертом часу утра. По предварительной версии, 30-летний житель Аскинского района за рулем «Хендай Солярис» съехал в кювет в условиях недостаточной видимости. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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