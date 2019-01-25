В Аскинском районе из-за плохой видимости погиб водитель
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24 января, в Аскинском районе Башкирии опрокинулся автомобиль, погиб водитель, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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