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В России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности

Значительным повышение тарифов окажется для владельцев квартир, расположенных с первого этажа по четвертый, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

«Изменение должно вступить в силу уже в 2020 году», — уточняет издание. Депутат напомнил, что такой норматив должны были внедрить еще в 2016 году. Гладких уверен, что этот вопрос нужно передать региональным властям, чтобы они решали, стоит ли менять тарифы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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