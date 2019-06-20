В России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности

Значительным повышение тарифов окажется для владельцев квартир, расположенных с первого этажа по четвертый, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.





«Изменение должно вступить в силу уже в 2020 году», — уточняет издание. Депутат напомнил, что такой норматив должны были внедрить еще в 2016 году. Гладких уверен, что этот вопрос нужно передать региональным властям, чтобы они решали, стоит ли менять тарифы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Долги россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за прошлый год достигли рекордных значений. Частыми стали иски о взыскании оплаты ЖКХ. Согласно судебной статистике, граждане задолжали за коммунальные услуги порядка 130 млрд рублей.