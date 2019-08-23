В Москве в рамках нацпроектов состоялась презентация башкирского меда и апитуризма

В Полномочном представительстве Башкортостана в Москве состоялась презентация башкирского меда и «медовых» путешествий в республику в рамках национальных проектов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Для команды организаторов это первый опыт продвижения апитуризма, есть уверенность, что «медовые» маршруты могут стать в основе туристического бизнеса в Башкирии. Москвичей и экспертов в области туризма интересовало чем отличается башкирский мед от остальных, в чем уникальность разновидности бурзянской пчелы, перспективы путешествий в медовый край и как можно охотиться на дикий мед. Организаторы бизнес миссии популяризации башкирского меда понимают, турист башкирский и столичный отличаются сильно. «Национальные ремесла и самобытность - неизведанное и таинственное для наших гостей. Эта исключительность и может стать точкой притяжения», - поделился директор ООО «Велком» Загир Кутлучурин. Кстати, один из маршрутов туроператора ООО «Велком» в сентябре 2018 года уже получил Гран-при Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» в номинации «Этнографический маршрут». Поэтому у туроператора нет сомнений в том, что туристический маршрут «Охота за медом» станет востребованным.

По мнению Антона Сергеева, шеф-редактора журнала «Отдых в России», члена Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по спорту, туризму и делам молодежи, сегодня Башкирия является одним из регионов - лидеров по развитости инфраструктуры и по туристическому потенциалу и связано это с удачным географическим местоположением и природными факторами: «Богатая природа, известные бренды, как башкирский мед и другие факторы несомненно влияют на интерес к республике туристов, в том числе и иностранных. Я недавно путешествовал на автомашине по Башкирии и эта поездка принесла радостные ощущения: ухоженные дома, хорошие дороги, табуны лошадей, которые пасутся на полях. И можно выйти из машины, подойти к животным. Все это создает светлую картину и чувство безопасности, спокойствия. По крайней мере так было у меня. И поэтому республику можно рекомендовать для путешествий, в том числе на автомобиле».Антон Сергеев особо подчеркнул, что в Башкортостане сохранилась бурзянская пчела и это важное конкурентное преимущество. И это надо пропагандировать, об этом нужно рассказывать. Только бурзянская пчела дает тот самый мед, который собирается раз в год и является тем самым эксклюзивным продуктом, которого нет нигде в мире.Действительно, обычному человеку трудно понять, чем один вид пчел отличается от другого. На презентации башкирские специалисты не только рассказывали о видах и подвидах удивительного насекомого, но и показали бурзянских пчел вживую в стеклянной колоде. Эти пчелы - настоящие путешественницы. Их брали даже на Камчатку, чтобы показать - как выглядит башкирская пчела. Москвичам тоже демонстрировали, чем отличаются бурзянские пчелы от других пород и почему собранный ими мед имеет мало общего с продукцией большинства московских рынков.Один из участников презентации потомственный пчеловод Фанис Халилов - руководитель колодно-бортевой пасеки надеется на успешное сотрудничество со столичными туроператорами. Пять лет назад он начал воплощать мечту о пасеке, как у родного деда. Вырубил 50 колод, их постепенно заселили пчелы, которые дают сегодня мед не хуже дикого. Фанис Хатмуллович рассказывает, что настоящие ценители меда и других пчелопродуктов частые гости его пасеки, среди них семьи и школьные группы: « Некоторые дети приезжают с родителями и для них увиденное на пасеке становится открытием. И когда объясняешь, они говорят, что готовы приехать вновь, чтобы учиться бортничеству, как это делали наши предки башкиры. Вот этот момент очень важен».Уфа имеет все шансы стать медовой столицей. Тем более, через два года в Башкортостане пройдет Апимондия. Медовики ожидают, что Международный пчеловодческий конгресс станет импульсом для развития отрасли. Уже в ближайшее время в республике будут открыты две лаборатории по исследованию продуктов пчеловодства по международным стандартам.Сергей Мулюков, руководитель ООО «Башкирские пасеки» считает, чтооткрытие современных лаборатории в регионе позволит увеличить экспертную составляющую и это будет хорошим вкладом в развитие экономики и импортозамещения в сельском хозяйстве.Эксперт по корпоративным турам туроператора RussiaDiscovery Константин Анучин уверен, что свой туристический потенциал Башкортостану еще придется открывать: «Несомненно, мед будем являться одним из ключевых брендов Башкирской земли, но нужно искать новые, не менее интересные ключевые точки притяжения туристического потенциала. Нужно развивать инфраструктуру, рассказывать о своей земле на выставках за рубежом. Ведь на территории есть огромный исторический пласт для составления экскурсионных туров, объекты природного наследия могут составить конкуренцию Кавказу, Крыму, Алтаю, что способствует экотуризму, активным видам отдыха. Территория может принимать значительно больше туристов как отечественных, так и зарубежных только потому, что культура гостеприимства в крови жителей региона. Нам надо найти точки соприкосновения с местными туристическими операторами и создать маршруты, рассказывающие об истории региона, показывающие культурное и природное наследие и нацеленные на возвратность туристов в регион.

Завершая встречу, Андрей Федоров – первый заместитель Полномочного представителя РБ при Президенте РФ выразил надежду, что первая встреча продолжится долгим партнерством между заинтересованными сторонами, направленным на популяризацию региона и привлечение в него большего количества туристов.

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