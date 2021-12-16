В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние каникулы

16:20, 16 дек 2021

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон, вносящий изменения в режим продажи алкогольной продукции в дни новогодних каникул. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил спикер парламента Константин Толкачев.







По его словам, эта тема горячо обсуждалась на площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан. Изначально Министерством торговли и услуг предлагалось полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января. Но после обсуждения было принято решение не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике 3 января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с 4 по 6 января.





— Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке, — отметил Константин Толкачев. — Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул.



Как будет продаваться алкогольная продукция в Башкортостане в период новогодних каникул 2022 года:

1 января — с 8 до 23 часов;

2 января — с 8 до 23 часов;

3 января — с 8 до 17 часов;

4 января — с 10 до 17 часов;

5 января — с 10 до 17 часов;

6 января — с 10 до 17 часов;

7 января — с 8 до 23 часов;

8 января — с 8 до 23 часов;

9 января — с 8 до 23 часов.





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