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В Башкирии выросла максимальная стоимость проезда в автобусах

В Башкирии выросла максимальная стоимость проезда в автобусах

18:57, 31 мар 2022

Госкомитет Башкирии по тарифам увеличил максимальную стоимость проезда в автобусах городских, муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Соответствующее постановление с подписью главы ведомства Светланы Бурдюк 31 марта появилось на портале правовой информации.

Согласно документу, предельная цена поездки по городским и муниципальным рейсам при расчете наличными и банковской картой выросла с 29 до 33 рублей, при оплате «Алгой» – с 24 до 28. До 40 рублей поднялась стоимость проезда в автобусах полуэкспрессного и экспрессного режимов, а также на специальных маршрутах регулярных перевозок.

Тариф на проезд на пригородном и межмуниципальном сообщении теперь составляет 3,3 рубля на 1 километр пути, провоз багажа – 27 рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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