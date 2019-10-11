В Башкирии представили новый телеканал "Салям"

Сегодня в Башкортостане запустили первый республиканский межмуниципальный телевизионный канал «Салям». Его создали на базе крупнейшего телерадиовещателя – ГУП ТРК «Башкортостан» по поручению руководства республики. Вещание будет проходить на башкирском и русском языках.





В эфире кабельного канала можно будет увидеть выпуски новостей и развлекательных программ муниципальных студий телевидения. Зрители смогут посмотреть кинофильмы и мультсериалы, а также программы из «Золотого фонда» башкирского телевидения.



Первый эфир увидели жители Сибая. Запуск прошел в рамках празднования Дня Республики. Презентация состоялась на центральной площади в торжественной обстановке. На праздничный запуск телеканала «Салям» приехали врачи больницы дорожного центра восстановительной медицины. В течение дня специалисты вели бесплатный прием граждан.

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