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В Башкирии представили новый телеканал "Салям"

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии представили новый телеканал "Салям"

Сегодня в Башкортостане запустили первый республиканский межмуниципальный телевизионный канал «Салям». Его создали на базе крупнейшего телерадиовещателя – ГУП ТРК «Башкортостан» по поручению руководства республики. Вещание будет проходить на башкирском и русском языках.


В эфире кабельного канала можно будет увидеть выпуски новостей и развлекательных программ муниципальных студий телевидения. Зрители смогут посмотреть кинофильмы и мультсериалы, а также программы из «Золотого фонда» башкирского телевидения.

Первый эфир увидели жители Сибая. Запуск прошел в рамках празднования Дня Республики. Презентация состоялась на центральной площади в торжественной обстановке. На праздничный запуск телеканала «Салям» приехали врачи больницы дорожного центра восстановительной медицины. В течение дня специалисты вели бесплатный прием граждан.

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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