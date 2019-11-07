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В Бурзянском районе приступили к установке памятника коню Акбузату из эпоса «Урал-батыр»

Добавлено: 07.11.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе приступили к установке памятника коню Акбузату из эпоса «Урал-батыр»

В Бурзянском районе Башкортостана началась установка памятника мифическому коню Акбузату, персонажу эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат».


Чугунную фигуру коня Акбузата отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области по эскизу известного башкирского скульптора Ульфата Кубагушева. 6 ноября памятник доставили на тягаче из Каслей.

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Высота Акбузата – три метра, расстояние между крыльями составляет также почти три метра. По информации изготовителей, конь весит около трех тонн.
«Акбузат, как и описан в башкирских эпосах, слегка посеребренный, с мощными крыльями и булатным мячом, — сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин. — Наш первый памятник эпическим сказаниям башкирского народа, надеюсь, понравится всем и станет еще одной достопримечательностью региона».
Монументально-скульптурная композиция «Акбузат» будет установлена на территории между подъездной дорогой, ведущей к пещере Шульган-Таш и озером Йылкысыккан, также описанного в башкирских эпосах и легендах, название переводится на русский язык как «озеро, из которого вышли кони».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: vk.com
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