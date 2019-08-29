В Бурзянском районе начали строительство четвертой в Башкирии солнечной электростанции

В Бурзянском районе Башкортостана строят четвертую в регионе солнечную электростанцию. Её мощность позволит гарантировать надежность электроснабжения всего муниципалитета, сообщает сайт Newsbash.ru.





Звуки ударов сваебойной машины разносятся по округе на километры. Сила ударного механизма 1000 килоньютонов. Менее чем за минуту аппарат вгоняет в землю два метра металлического профиля. Для работы в непосредственной близости жизненно необходимы наушники. Одна бригада вбивает в день примерно по 250 свай. Продолжительность рабочей смены 9 часов.

Еще не началась установка солнечных панелей, а пейзаж на строительной площадке уже кажется футуристичным. Площадь будущей электростанции составит 24 гектара. Но уникальность её не в размерах. Это первый в стране проект СЭС работающей параллельно с сетью. И днем, когда светит солнце, и в ночное время.По сути к Бурзянской солнечной будет подключен весь район, а в случае ремонтных работ на линии, станция снабдит электричеством социально значимые объекты (больницы, школы, детские сады). Завершение строительства планируется на конец этого года. Монтаж солнечных панелей начнется уже в ближайшие дни.Бурзянский район – географический бренд республики. Рабочие, которые трудятся над возведением станции приехали кто из Самары, кто из Оренбурга… И подобно туристам любуются местными пейзажами. Работа и отдых, говорят они.

Башкортостан – один из лидеров России по энергии будущего. Бурзянская СЭС – это уже четвертый подобный объект в регионе. Столько же планируется построить еще. В 21 веке устойчивое выражение «солнечная Башкирия» обретает новые смыслы.

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