В Стерлибашевском районе строится крупная в Башкирии солнечная электростанция

В Стерлибашевском районе Башкирии начались работы по строительству самой большой в регионе солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров.







Стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей, а запуск объекта запланирован уже грядущим летом. При этом Стерлибашевский район потребляет всего четыре мегаватт энергии, а значит станция сможет обслуживать еще несколько близлежащих районов.

- Нам этот проект важен не только с точки зрения трудоустройства людей в своей республике, но и как самый экологически чистый способ выработки энергии, - отметил глава республики. - Новшество в этой солнечной электростанции - использование современных фотоэлементов, которые хорошо работают даже в пасмурную погоду.

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Фото: пресс-служба Главы РБ

Он добавил, что наличие такой энергетической мощности привлечет в район серьезные производства, что приведет к созданию новых рабочих мест.