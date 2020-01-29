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В Стерлибашевском районе строится крупная в Башкирии солнечная электростанция

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 29
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлибашевский район
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В Стерлибашевском районе строится крупная в Башкирии солнечная электростанция

В Стерлибашевском районе Башкирии начались работы по строительству самой большой в регионе солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей, а запуск объекта запланирован уже грядущим летом. При этом Стерлибашевский район потребляет всего четыре мегаватт энергии, а значит станция сможет обслуживать еще несколько близлежащих районов.

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- Нам этот проект важен не только с точки зрения трудоустройства людей в своей республике, но и как самый экологически чистый способ выработки энергии, - отметил глава республики. - Новшество в этой солнечной электростанции - использование современных фотоэлементов, которые хорошо работают даже в пасмурную погоду.
Он добавил, что наличие такой энергетической мощности привлечет в район серьезные производства, что приведет к созданию новых рабочих мест.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба Главы РБ
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