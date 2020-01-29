В Стерлибашевском районе строится крупная в Башкирии солнечная электростанция

В Стерлибашевском районе Башкирии начались работы по строительству самой большой в регионе солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
Стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей, а запуск объекта запланирован уже грядущим летом. При этом Стерлибашевский район потребляет всего четыре мегаватт энергии, а значит станция сможет обслуживать еще несколько близлежащих районов.
- Нам этот проект важен не только с точки зрения трудоустройства людей в своей республике, но и как самый экологически чистый способ выработки энергии, - отметил глава республики. - Новшество в этой солнечной электростанции - использование современных фотоэлементов, которые хорошо работают даже в пасмурную погоду.
Он добавил, что наличие такой энергетической мощности привлечет в район серьезные производства, что приведет к созданию новых рабочих мест. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram