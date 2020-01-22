В Абзелиловском районе пройдет Фестиваль башкирской кухни «Ашъяулыҡ» («Скатерть»)

В Абзелиловском районе Башкортостана в рамках подготовки к проведению VI Всемирной Фольклориады состоится Фестиваль башкирской кухни «Ашъяулыҡ» («Скатерть»). Он пройдет 13 февраля на Центральной площади с. Аскарово.







К участию приглашаются специалисты организаций общественного питания и мастера башкирской кухни всех направлений, осуществляющих деятельность на территории Республики Башкортостан.









В рамках фестиваля проводятся конкурсы по отдельным номинациям: конкурс мясных блюд; конкурс молочных блюд; конкурс напитков; конкурс мучных изделий; конкурс забытых рецептов национальных блюд; конкурс «Народная молва» (приз зрительских симпатий).Для приготовления блюд и изделий необходимо использовать только натуральные ингредиенты. На доготовку блюд и оформления столов командам отводится 1 час. Вся экспозиция создается из домашних заготовок или выполненных на предприятии. Экспозиция выставляется на столах, оформляется в соответствии с выбранной тематикой башкирской национальной кухни. При презентации столов приветствуются музыкальное сопровождение, декорации, национальная атрибутика, одежда.

Организатор фестиваля — Культурно-досуговый центр Абзелиловского района. Фестиваль проводится в целях популяризации особенностей башкирской национальной кухни, выявления лучших кулинаров национальной кухни, презентации новых технологий в производстве национальных продуктов питания, обмена опытом работы и совершенствования профессионального мастерства специалистов сферы общественного питания, выявления прогрессивных направлений в приготовлении и оформлении блюд и изделий, расширения ассортимента блюд и изделий.





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