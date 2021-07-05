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В России приступили к испытаниям на детях вакцины от коронавируса

В России приступили к испытаниям на детях вакцины от коронавируса

12:50, 05 июл 2021

В России вакцину от коронавируса «Спутник V» начали исследовать на несовершеннолетних. Об этом сообщает депздрав Москвы.

По данным ведомства, в клинических исследованиях участвуют дети в возрасте 12 — 17 лет. «В настоящий момент оно проходит на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата», — отметили в горздраве.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнила — речь идет о Морозовской детской больнице и Детской больнице им. З.А. Башляевой. Число добровольцев — 100. Исследования продлятся год.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи», — пояснили в горздраве.

Третий этап испытаний пройдет в детских поликлиниках Москвы. В нем примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. Сейчас в исследовании участвуют подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.

«Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки „Спутник V“», — добавили в горздраве.

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Источник: ura.news

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