В Стерлитамакском районе Башкирии закрыли детский лагерь "Чайка", где ковидом заразились дети
09:13, 10 сен 2021
В Башкирии был закрыт детский лагерь из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов.
В Стерлитамакском районе в лагере «Чайка» коронавирусной инфекцией заразились 45 детей и один сотрудник. Деятельность детского учреждения была приостановлена на 30 суток.
В лагере была проведена проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которые выявили серьёзные нарушения: руководство вовремя не сообщало о заболевших, не всех инфицированных изолировали, также в учреждении не хватало установок для обеззараживания воздуха, дети общались с родителями через забор без соблюдения дистанции, а сотрудники не всегда проходили обязательное обследование.