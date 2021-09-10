В Стерлитамакском районе Башкирии закрыли детский лагерь "Чайка", где ковидом заразились дети

09:13, 10 сен 2021

В Башкирии был закрыт детский лагерь из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов.







В Стерлитамакском районе в лагере «Чайка» коронавирусной инфекцией заразились 45 детей и один сотрудник. Деятельность детского учреждения была приостановлена на 30 суток.



В лагере была проведена проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которые выявили серьёзные нарушения: руководство вовремя не сообщало о заболевших, не всех инфицированных изолировали, также в учреждении не хватало установок для обеззараживания воздуха, дети общались с родителями через забор без соблюдения дистанции, а сотрудники не всегда проходили обязательное обследование.

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