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Медицинским учреждениям Башкирии передали еще 18 автомобилей скорой помощи

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Медицинским учреждениям Башкирии передали еще 18 автомобилей скорой помощи

18 автомобилей скорой помощи класса «В» были переданы государственным медицинским учреждениям региона, сообщается на официальном портале Министерства здравоохранения РБ.

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Транспортные средства были произведены на базе автомобиля ГАЗель и по своим эксплуатационным характеристикам лучше, чем ранее поставленные машины скорой помощи: их салоны просторнее, а потолки выше, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Врачам и медсестрам легче работать внутри, а пациентам комфортнее. Кроме того, в салоне установлен дополнительный обогреватель, а освещение усовершенствовано.

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