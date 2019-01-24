Медицинским учреждениям Башкирии передали еще 18 автомобилей скорой помощи
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18 автомобилей скорой помощи класса «В» были переданы государственным медицинским учреждениям региона, сообщается на официальном портале Министерства здравоохранения РБ.
Врачам и медсестрам легче работать внутри, а пациентам комфортнее. Кроме того, в салоне установлен дополнительный обогреватель, а освещение усовершенствовано.
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