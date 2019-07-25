Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Подъезды двух домов в Салавате превратили в картинную галерею

Подъезды двух домов в Салавате превратили в картинную галерею

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Подъезды двух домов в Салавате превратили в картинную галерею

В городе Салават активно реализуется партийный проект «Городская среда». В части подъездов, которые ремонтируются по данному проекту, работы уже завершены, сообщает сайт Newsbash.ru.

Приятным подарком жителям домов № 34 и 36 на бульваре Космонавтов от подрядной организации стали картины художника Екатерины Волковой на стенах подъездов. Жильцы к такой инициативе отнеслись положительно. Хотя живопись на стенах и не входит в перечень обязательных работ, но подаренную красоту все оценили по достоинству.

«Считаю эту инициативу очень правильной и своевременной. Искренне рада за тех, кто каждый день выходя из своей квартиры будет видеть такую красоту», - говорит исполнительный секретарь местного отделения Партии Диана Серова.
По мнению самих жителей, оформленный таким образом подъезд – это уже не безличная общедомовая собственность, а парадная, место, где общаются соседи, которое называется родной дом.

Всего в текущем году в Салавате по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» идет ремонт подъездов 88 многоквартирных домов. На эти цели направлено более 93 мнл рублей. Также идет благоустройство 12 дворов и пешеходной зоны по улице Ленина общей суммой на 143 млн рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
Политика
Радий Хабиров взял под личный контроль ремонт подъездов
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
ЖКХ
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
ЖКХ
В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
Человек и закон
Депутаты внесли в Госдуму предложение штрафовать за курение у подъездов
В городе Бирске отремонтируют 13 дворов
Общество
В городе Бирске отремонтируют 13 дворов
В Октябрьском пройдут Праздники дворов
Общество
В Октябрьском пройдут Праздники дворов
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
Общество / Культура
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: