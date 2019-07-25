Подъезды двух домов в Салавате превратили в картинную галерею
В городе Салават активно реализуется партийный проект «Городская среда». В части подъездов, которые ремонтируются по данному проекту, работы уже завершены, сообщает сайт Newsbash.ru.
Приятным подарком жителям домов № 34 и 36 на бульваре Космонавтов от подрядной организации стали картины художника Екатерины Волковой на стенах подъездов. Жильцы к такой инициативе отнеслись положительно. Хотя живопись на стенах и не входит в перечень обязательных работ, но подаренную красоту все оценили по достоинству.
Всего в текущем году в Салавате по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» идет ремонт подъездов 88 многоквартирных домов. На эти цели направлено более 93 мнл рублей. Также идет благоустройство 12 дворов и пешеходной зоны по улице Ленина общей суммой на 143 млн рублей.