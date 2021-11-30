В Башкирии жители многоквартирного дома выиграли 100 тысяч рублей

17:15, 30 ноя 2021

Жители домов города Агидель совместно с управляющими компаниями придают своим подъездам индивидуальность. Так, например, в доме по улице Академика Курчатова, 1/11 в прошлом году «заселились» попугаи-неразлучники. Жители подъезда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» участвовали в республиканском конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий» и заняли III место в номинации «Лучший подъезд городского округа». Итог — денежная премия в размере 100 тысяч рублей.







Горожане решили продолжить хорошую инициативу, и в 2021 году в подъезде дома № 16 по улице Академика Курчатова появился символ дома — олень. Этот символ ассоциируется с солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Жители активные и дружные. Они совместно принимают участие в городских мероприятиях, проводят дворовые праздники— Масленицу, День соседей.

— Подъезды облагораживаются не только для красоты. Главная наша цель — это научить будущее поколение беречь то, что делается для общего блага, уважать труд людей и воспитывать любовь к семье, дому, родному городу и стране, — считает председатель Совета многоквартирного дома, депутат местного Горсовета Агидель Альфия Грифленкова.





В подъезде дома по улице Дружбы, 10, который также отремонтирован по республиканской программе «Комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах», в этом году появился красивый пейзаж — берег реки Апаиш. Качественные ремонт и рисунки на стенах действительно преображают подъезды жилых домов. Жильцы многих домов в Агидели уже заявили желание преобразить свои подъезды. Данная практика облагораживания подъездов в городском округе будет продолжена.









В городе Агидель за весь период реализации программы «Комплексного ремонта подъездов в многоквартирных домах» в 2019-2021 годах в нормативное состояние приведены 46 подъездов в 14 жилых домах.





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Фото: пресс-служба администрации главы Республики Башкортостан