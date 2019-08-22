В Уфе до 2024 года планируется отремонтировать 1288 подъездов
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В рамках республиканской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, рассчитанной до 2024 года, в столице Башкирии планируется отремонтировать 1288 парадных в 444 домах, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Организации-подрядчики должны предоставлять три года гарантии на проведенные работы, не считая случаев вандализма.
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