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В Уфе до 2024 года планируется отремонтировать 1288 подъездов

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе до 2024 года планируется отремонтировать 1288 подъездов

В рамках республиканской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, рассчитанной до 2024 года, в столице Башкирии планируется отремонтировать 1288 парадных в 444 домах, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сейчас работы полностью завершены в 360 подъездах, а в 498 еще идет ремонт. В перечень работ входят замена деревянных окон на пластиковые, замена тамбурных дверей, ремонт входных групп, замена почтовых ящиков, укладка кабелей в специальные коробы и установка энергосберегающих ламп.

Организации-подрядчики должны предоставлять три года гарантии на проведенные работы, не считая случаев вандализма.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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