Пора проверить счетчики: 1 января 2021 года завершился период моратория

| 23 янв 2021 | 11:57

1 января завершился период моратория, введённого Правительством России на поверку счётчиков. С 6 апреля 2020 года показания бытовых счётчиков принимались дистанционно даже с истёкшим сроком поверки устройств. Напомним, власти пошли на этот шаг в целях недопущения распространения инфекции.







Теперь ресурсоснабжающие организации прекратили приём сведений с измерительных приборов, не прошедших поверку. А это значит, что жителям России в ближайшее время придётся внести ещё одну графу в список трат по коммунальным услугам.



Как рассказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник «Российской газете», аккредитованные организации самостоятельно определяют размер оплаты своих услуг. «Стоимость поверки счетчиков в различных регионах страны находится в диапазоне 300 — 1 500 рублей в зависимости от типа конкретного прибора и методики поверки», — рассказал собеседник.

Эксперт обратил внимание, что работы могут проводить только аккредитованные организации, которые имеют право вносить сведения о проверке в единый реестр Росстандарта. Список таких фирм можно найти на официальном сайте Россаккредитации.





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Фото: pixabay.com