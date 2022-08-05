Жители Башкирии могут бесплатно проверить свои электросчетчики

14:01, 05 авг 2022

В Башкирии до 30 ноября можно бесплатно проверить корректность работы своих электросчетчиков, сообщили в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний.



Как пояснили в пресс-службе ЦСМ Башкирии, речь идет о счетчиках, у которых истек срок поверки.







Поверка будет производиться как в частных домах, так и у юрлиц, находящихся в зоне ответственности «Башкирэнерго» (без учета квартирных счетчиков в многоквартирных домах и без учета счетчиков в зоне других сетевых компаний).



Напомним, с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2023 года сетевые компании вправе проводить поверку приборов учета потребителей (в течение срока их эксплуатации) вместо их замены.





«Поверка проводится бесплатно. Необходимо только предоставить доступ к счетчику электроэнергии в предварительно согласованное время, — пояснила пресс-секретарь регионального центра Росстандарта в Башкирии Айгуль Шакурова. — Все инициативы от неправомочных лиц по оплате таких услуг, приобретению дополнительного оборудования и любые другие „коммерческие предложения“ следует расценивать как мошеннические действия. В подобных случаях рекомендуется обратиться в правоохранительные органы».



Поверка счетчика позволяет определить степень допустимой погрешности счетчика и установить его пригодность к применению. Поверку должны проходить все счетчики, применяемые в расчетах за электроэнергию.

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