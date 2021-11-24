В Башкирии один из регоператоров установил в 5 районах сотни евроконтейнеров

20:39, 24 ноя 2021

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Т» совместно с администрациями сельских поселений ведутся работы по обновлению контейнерного парка в Давлекановском, Альшеевском, Шаранском, Белебеевском и Буздякском районах.







В городе Давлеканово и селе Раевский установлено 344 евроконтейнера, в планах установить ещё 190, чтобы полностью заменить старые металлические контейнеры на новые.



В многоквартирных домах города Белебей и поселка Приютово регоператором установлено более 300 евроконтейнеров, администрациями сельских поселений Белебеевского района закуплено 337 контейнеров нового образца.

«Современные пластиковые контейнеры отличаются удобством и практичностью в применении, поскольку укомплектованы удобными колесиками для передвижения и крышками с педалью. Также благодаря своему дизайну евроконтейнеры можно использовать повсеместно, они не нарушат эстетического вида ни жилищных комплексов, ни культурных центров, - отметил директор ООО «Экология Т» Ильнур Шакиров.- В своей зоне деятельности мы установили порядка 3000 евроконтейнеров».





Обновление контейнерного парка позволит повысить качество оказываемых услуг населению и достичь показателей эффективности федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».



Для справки:

Всего на территории республики обустроено 22 266 контейнерных площадок, установлено 55 067 контейнеров. На сегодняшний день остается потребность в оборудовании более 6 тысяч контейнерных площадок и оснащении их 13 520 контейнерами.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ООО "Экология Т"