В Башкирии один из регоператоров установил в 5 районах сотни евроконтейнеров
20:39, 24 ноя 2021
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Т» совместно с администрациями сельских поселений ведутся работы по обновлению контейнерного парка в Давлекановском, Альшеевском, Шаранском, Белебеевском и Буздякском районах.
В городе Давлеканово и селе Раевский установлено 344 евроконтейнера, в планах установить ещё 190, чтобы полностью заменить старые металлические контейнеры на новые.
В многоквартирных домах города Белебей и поселка Приютово регоператором установлено более 300 евроконтейнеров, администрациями сельских поселений Белебеевского района закуплено 337 контейнеров нового образца.
Обновление контейнерного парка позволит повысить качество оказываемых услуг населению и достичь показателей эффективности федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
Для справки:
Всего на территории республики обустроено 22 266 контейнерных площадок, установлено 55 067 контейнеров. На сегодняшний день остается потребность в оборудовании более 6 тысяч контейнерных площадок и оснащении их 13 520 контейнерами.