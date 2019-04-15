В сеть выложили "запрещенный" клип Пугачевой на песню "Айсберг" | видео
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В 80-х годах этот клип на песню "Айсберг" сразу после премьеры на Ленинградском ТВ был запрещен из-за "вульгарных поз" Примадонны, сообщает сайт Newsbash.ru.
Композиция "Айсберг", исполненная Аллой Борисовной, стала по-настоящему народной. Эту песню во время застолий пела половина СССР, и долгие года она была одной из самых любимых у мечтающих о неземной любви женщин. Удивительно, но клип, снятый на этот хит, показался чиновникам излишне вульгарным и был запрещен к показу на Ленинградском телевидении практически сразу после премьеры.
Сегодня, когда певица отмечает свой юбилей, Гостелерадиофонд решил опубликовать качественное видео. А поклонники Примадонны смогут сделать вывод о том, что казалось вульгарным несколько десятилетий назад.
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