В сеть выложили "запрещенный" клип Пугачевой на песню "Айсберг" | видео

В 80-х годах этот клип на песню "Айсберг" сразу после премьеры на Ленинградском ТВ был запрещен из-за "вульгарных поз" Примадонны, сообщает сайт Newsbash.ru.



Композиция "Айсберг", исполненная Аллой Борисовной, стала по-настоящему народной. Эту песню во время застолий пела половина СССР, и долгие года она была одной из самых любимых у мечтающих о неземной любви женщин. Удивительно, но клип, снятый на этот хит, показался чиновникам излишне вульгарным и был запрещен к показу на Ленинградском телевидении практически сразу после премьеры.



Сегодня, когда певица отмечает свой юбилей, Гостелерадиофонд решил опубликовать качественное видео. А поклонники Примадонны смогут сделать вывод о том, что казалось вульгарным несколько десятилетий назад.