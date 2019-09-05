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Домашние растения, которые приносят удачу

Добавлено: 05.09.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Это интересно
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Домашние растения, которые приносят удачу

Наблюдательные цветоводы подмечают удивительные свойства некоторых комнатных растений и уверены, что они способны влиять на нашу жизнь, меняя её в лучшую сторону, а в некоторых случаях – и в худшую. Если вы планируете украсить своё жильё зеленью, подберите растение, приносящее в дом счастье.

1. Лидирует в списке «счастливых» растений – спатифиллум (известный в народе как «женское счастье»). Дом, где он растёт – всегда будет царить радость и любовь. Ухаживать за ним не сложно, а взамен растение одарит сполна: незамужние отыщут свою вторую половинку, а тех, кто мечтает о ребёнке, ждёт пополнение.

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2. Следующий в этом «рейтинге» – узамбарская фиалка (сенполия). Цветам необходимо много света и мягкая вода. Фиалка, являясь символом вечной любви, помогает поддерживать мир в семье. Дома, где есть данное растение, ссоры обходят стороной.

3. Следом за фиалкой расположился гибискус (китайская роза). Большие красивые цветы любят тепло, ведь он родом из тропиков. Если вы обзавелись Гибискусом, ждите в скором времени страстную любовь.

4. На четвёртом месте – хойя («восковой плющ»). Чаще всего в домах выращивают хойю прекрасную или хойю. Это растение принесёт семейное счастье, особенно если вы поставите его в свою спальню.

5. Замыкает пятёрку «счастливых» растений мирт – вечнозелёный кустарник цветёт маленькими белыми цветами. Считается, что он делает брак удачным, а в уже сложившуюся семью приносит счастье и мир.
Помимо перечисленных, выделяют ещё несколько растений, приносящих счастье. Это Аихризон, калатея, хлорофитум, кислица (Оксалис) и антуриум.

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