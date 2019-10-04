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Геннадий Заволокин: биография и трагическая судьба основателя программы «Играй гармонь, любимая»

Добавлено: 04.10.19
Просмотров: 143
Рубрика: Общество / Это интересно
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Геннадий Заволокин: биография и трагическая судьба основателя программы «Играй гармонь, любимая»

Трагическая история легендарного гармониста, основателя программы «Играй гармонь, любимая». Заволокин – тот человек, благодаря которому русская деревня ассоциировалась не с алкоголиками и разрухой, а с самородками и душевностью.


Музыка пришла в жизнь Заволокина вместе с гармошкой, подаренной отцом. После окончания музыкального училища в Новосибирске и работы баянистом в народном хоре Геннадий переключился на сольные концерты, часто в дуэте со старшим братом Александром. Народ ходил семьями на выступления частушечников Заволокиных. В 1986 году братья получили официальное признание – звание «Заслуженных артистов РСФСР».

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В том же году Геннадий начал снимать передачу «Играй, гармонь любимая!». Заволокин вспоминал:
«Честно говоря, в то время я смотрел на деревенских гармонистов свысока – считал себя профессионалом, ездил с братом Александром по стране с гастролями. Ни о какой телепрограмме и близко не мечтал. И вдруг Центральное телевидение показало наш съезд, дав ему название «Играй, гармонь сибирская!». Пошел поток восхищенных писем, и мне предложили сделать еще пару передач, а затем еще и еще».
Поначалу программу делали вместе с братом, но потом – разошлись. Говорят, дело в том, что Александр любил беленькую, а его брат на дух не переносил пьяниц.
«Водка – великое зло. А быть пьяным на людях, да еще куражиться, по-моему, самое постыдное, недостойное поведение для мужчины», – говорил Геннадий. 
Он не только не пил, но и не матерился!

Не любил Заволокин и Москву, куда приходилось мотаться, чтобы монтировать выпуски. В столице Геннадий чувствовал себя чужим. Подкопив деньжат, он купил оборудование, чтобы заниматься монтажом у себя в Новосибирске.

В 1990-е телевидение активно менялось. Треш и угар кружил головы высокими рейтингами, а добрая передача Заволокина сильно выбивалась из контекста. В 1999-м на «ОРТ» появился аналог «Играй, гармонь любимая!» – передача «Эх, Семеновна!». Геннадий находил «семеновну» вульгарным зрелищем и довольствовался повтором старых выпусков своей передачи. Вряд ли совпадение, что с запуском программы-конкурента гонорары от «ОРТ» начали сильно задерживаться.
В июне 2001 года «ОРТ» объявил Заволокину, что «Играй, гармонь любимая!» уходит в отпуск. Геннадий считал, что эта формулировка – черта под всеми 720 выпусками, что уже вышли в эфир.

Летом 2001-го Заволокины отдыхали на даче в селе Красный Яр. Вечером 8 июля Геннадию потребовалось позвонить в город, но телефонная линия в Красном Яре была оборвана, а сотовый не ловил. Тогда Геннадий попросил 22-летнего сына Захара свозить его в райцентр, село Ордынское. Заволокин-старший не водил машину, считал, что это не его. За пару часов до поездки Геннадий зачем-то спросил у дочери Анастасии, которая что-то готовила на кухне: «Ну что, дочка, потянешь мое дело?». Анастасия и Захар.
Было уже темно, когда Заволокины возвращались из Ордынского в Красный Яр. У села Новый Шарап их «Тойота» выехала на мост с закрытой на ремонт левой полосой и столкнулась с «Москвичем», гнавшим по встречке прямо в лоб. Пьяный водитель отечественного авто и его пассажирка – насмерть.

«Москвич» протаранил «Тойоту» со стороны пассажирского сиденья, где находился Геннадий. Захар получил открытый перелом коленного сустава, но пытался помочь отцу: «Я поднял его на руки, понес к стоявшему рядом «Рафику», попросил отвезти нас до больницы. Шофер отказался. Помочь вызвался водитель «Жигулей». Отца положили на заднее сиденье, я сел рядом с ним. В больнице мне сделали обезболивающие уколы. Отцу ничем помочь уже не могли. Еще по дороге он стал молиться. Тогда я понял, что он уходит. Умер у меня на руках». До больницы Геннадий не дотянул всего пару километров. Ему было 53 года.

В 2005-м у моста под Новым Шарапом возвели часовню.

Возможно, вас это удивит, но программа «Играй, гармонь любимая!» до сих пор выходит на «Первом канале». Существует она почти незаметно, ведь там не объясняют, как правильно какать, и не трясут новых любовников Дианы Шурыгиной. Выглядит передача очень лампово для 2019 года. Ведут ее дети Геннадия Заволокина – Анастасия и Захар.

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