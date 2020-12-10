Каким знакам зодиака лучше воздержаться от необдуманных покупок в декабре 2020 года?

| 10 дек 2020 | 11:17

Случается так, что в ваш ежемесячный финансовый план могут вмешаться необдуманные покупки, подарки на праздники, путешествия или неприятности. Астрологи советуют четырем знакам: Львам, Овнам, Рыбам и Весам не поддаваться соблазну и не выходить за границы своего бюджета.



Львы

Если Львы долго хотели купить какую-то заветную вещь, то лучше отложить такую покупку на некоторое время. Потому что, если в конце декабря у них возникнет необходимость непредвиденных трат, у них останется накопленная сумма и сможет их существенно выручить. Зато, кода неприятности разрешатся, можно будет смело купить то, что хотели.







Овны

Астрологи советуют Овнам пересмотреть свое отношение к деньгам, и только тогда им удастся решить возникшие проблемы. Иначе Овны могут попасть в трудное положение, если потратят денег больше, чем могут себе позволить.



Рыбы

Декабрь 2020 года может принести Рыбам много неприятностей, если по невнимательности, они лишатся крупной суммы. Скорее всего, это произойдет постепенно. Сначала они могут потратить немного денег на что-то необдуманное, потом еще. И так траты увеличатся в разы, и Рыбы могут с этим не справиться. Чтобы избежать этого, нужно следить даже за, казалось бы, незначительными покупками.

Весы

Декабрьские праздники могу сильно пошатнуть финансовое положение Весов. Им не стоит покупать слишком дорогие подарки, которые им не по карману. Поэтому нужно контролировать каждую свою покупку и оставить роскошь до лучших времен.





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