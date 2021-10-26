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Жительницу Башкирии пригласили на "Модный приговор"

Жительницу Башкирии пригласили на "Модный приговор"

09:37, 26 окт 2021

Девушка из Уфы станет экспертом на популярном шоу Первого канала — Модный приговор. Полина Вишневская изготавливает косплей-костюмы и теперь делает это на 3D принтере.

Также она активно записывает ролики для Тик-Ток и собирает огромное количество просмотров — последний ролик посмотрели более двух миллионов раз.

«После моего ролика в тиктоке про печать на ткани (уже 2 млн просмотров), меня пригласили на Первый канал — на «Модный приговор» в качестве эксперта! Буду рассказывать про использование 3D печати в одежде и аксессуарах. В чертверг уже сьемки. Волнуюсь страшно!», — написала Полина Вишневская.

Пост о приглашении собрал в Фейсбуке сотни лайков и комментариев. На последнем видео Полина показала печать на ткани с помощью 3D-принтера. Ранее она самостоятельно изготовила сломавшуюся деталь для посудомоечной машины.

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Источник: news102.ru
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