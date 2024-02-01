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Полы будут сиять: нужно добавить в воду один простой продукт

Полы будут сиять: нужно добавить в воду один простой продукт

Эксперты канала «Клининг лайф» поделились полезными рекомендациями, которые помогут владельцам домов поддерживать безупречную чистоту на полах. Даже если в доме большая семья или домашние животные, следуя этим простым советам, можно добиться идеального результата без особых усилий.

Во-первых, эксперты советуют разделить дом на грязную и чистую зоны. Например, в прихожей, куда заносится больше всего грязи, лучше использовать водостойкую плитку. Это поможет не допустить распространения грязи по всему дому.

Во-вторых, ежедневные 10-минутные сеансы подметания полов сделают настоящие чудеса. Для борьбы с пылью эксперты рекомендуют использовать специальные метлы с резиновой щетиной или пылесос.

В-третьих, раз в неделю нужно проводить влажную уборку с использованием горячей воды - это поможет удалить грязь. После уборки обязательно проветрите помещение. Добавление немного уксуса в воду придаст полам особый блеск.

Таким образом, следуя этим простым, но действенным советам экспертов, можно без труда поддерживать идеальную чистоту на полах в доме.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы уборка
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