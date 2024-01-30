Диван будет как новый: используйте это «копеечное» средство

Каждая хозяйка хочет, чтобы диван в гостиной выглядел опрятно и ухоженно. Но со временем обивка начинает тускнеть и приобретать неопрятный вид из-за пятен и въевшейся грязи. К счастью, есть простой и недорогой способ освежить диван и вернуть ему первоначальный вид — с помощью обычной пены для бритья!

Прежде чем приступать к чистке, необходимо тщательно убрать с дивана все крошки и мелкий мусор при помощи пылесоса. Особое внимание стоит уделить щелям и складкам, куда пылесос плохо добирается.

Затем возьмите баллончик с пеной для бритья и хорошенько встряхните его. Чем более воздушная пена получится, тем лучше она справится со своей задачей. Равномерно нанесите пену на всю поверхность дивана при помощи губки или щетки. Не забудьте тщательно обработать сильно загрязненные участки.

Для освежения слегка загрязненного дивана будет достаточно оставить пену на 15 минут. При серьезных загрязнениях можно увеличить время выдержки до 1-2 часов. Затем смойте пену теплой водой при помощи щетки. Пена отлично впитывает грязь, поэтому придется несколько раз ополаскивать щетку.

Завершите процесс чистки повторным использованием пылесоса, чтобы убрать остатки пены из ткани. Вуаля — теперь ваш диван снова выглядит как новый! Этот простой и недорогой способ поможет поддерживать мягкую мебель в чистоте и порядке.

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Автор: Семен Подгорный