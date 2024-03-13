В одной из деревень Башкирии заметили катающегося на быке мальчика - видео

09:14, 13 мар 2024

В деревне Рыскужино Абзелиловского района Башкортостана произошел курьезный случай, который вызвал бурю эмоций как у местных жителей, так и у проезжающих мимо автомобилистов. Один из юных сельчан решил воспользоваться необычным транспортным средством — быком.

Проезжавшие мимо водители, удивленные открывшейся картиной, не смогли пройти мимо и запечатлели происходящее на видео. Позже ролик был опубликован в одном из популярных Telegram-каналов. На кадрах отчетливо видно, как юноша, предположительно, несовершеннолетний, восседает на спине бычка и невозмутимо проезжает мимо изумленных соседей. Он даже приветственно машет рукой проезжающему мужчине, который на татарском языке выражает искреннее удивление увиденным.

«Он у нас такой один на всю деревню, бычка приручил и катается на нем. Причем животному такое развлечение, по-моему, только в удовольствие — спокойно ходит», — прокомментировал ситуацию один из местных жителей. По его словам, для деревенских подобное зрелище уже стало привычным делом. Юноша использует быка в качестве своеобразного средства передвижения, свободно разъезжая на нем по деревне — будь то поездка в магазин, на почту или решение других дел.

Хотя некоторые пользователи, оставлявшие комментарии под публикацией, высказывали опасения о возможном риске такого развлечения, многие признавали, что для городских жителей подобная картина — настоящий аттракцион.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео