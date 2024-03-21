В небе над Уфой пролетело светящееся небесное тело
09:40, 21 мар 2024
Вечером 20 марта над западной частью Уфы очевидцы стали свидетелями полета яркого объекта, оставившего за собой светящийся след. Множество горожан запечатлели это зрелище на фото и видео, делясь своими впечатлениями в социальных сетях.
Специалисты уфимского планетария прокомментировали данное явление, отметив, что в этот период метеорных потоков не наблюдалось. Это говорит о том, что уфимцы могли стать свидетелями падения одиночного небесного тела.
- Скорее всего, это был единичный метеор, не связанный с метеорными потоками, - пояснила астроном Татьяна Денисова. - Такие тела летают в космосе и могут падать на Землю, создавая подобные эффекты.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
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