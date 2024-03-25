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Лицо вампира из XVI века: сенсационная реконструкция раскрывает тайну жуткого захоронения

Лицо вампира из XVI века: сенсационная реконструкция раскрывает тайну жуткого захоронения

14:03, 25 мар 2024

В далеком 1576 году смертельная чума опустошала города и деревни Европы. Ужасающая болезнь не только убивала тысячи людей, но и порождала дикие суеверия и паранойю среди оставшихся в живых. Одним из таких суеверий была вера в то, что мертвые могут «воскресать» в виде вампиров и представлять угрозу для живых. Недавно группа археологов раскрыла жуткие детали того, как люди того времени пытались бороться с этой мнимой угрозой.

В 2006 году на острове Лаццаретто Нуово близ Венеции учеными было обнаружено массовое захоронение жертв чумной эпидемии 1576 года. Среди множества скелетов особое внимание привлекли останки пожилой женщины, похороненной с кирпичом, вставленным в рот. По словам экспертов, это один из ранних свидетельств ритуалов, которые употреблялись для предотвращения «воскрешения» умерших в качестве вампиров.

Международная группа антропологов воссоздала портрет женщины по ее черепу. Реконструкция показала, что в момент смерти ей было около 61 года. Она имела светлые волосы, заостренный подбородок, немного кривой нос и морщинистую кожу, типичную для людей ее возраста в те времена. Анализ костных останков также позволил определить, что ее рацион состоял преимущественно из хлебных злаков и овощей, что указывает на принадлежность к низшему сословию средневекового общества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Cicero Moraes/OrtogOnline
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