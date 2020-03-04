Как выбрать цветы на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил, на что необходимо обращать внимание при покупке живых цветов.







Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у нас нужное настроение, но покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно ответственное, если Вы хотите, чтобы Ваш букет простоял как можно дольше. Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения.

Обратите внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» вовсе не является свидетельством «второй свежести» цветка.

Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли Ваш букет «однодневкой» или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне – живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без Ваших на то пожеланий. И если Вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации (не заказанные вами) – скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести.

Как сохранить свежесть букета? Лучший способ сохранить живые цветы — это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.









И еще несколько советов, способных продлить жизнь букета.