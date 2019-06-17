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В Башкирии родители смогут увидеть полную информацию о зачислении ребенка в детсад

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии родители смогут увидеть полную информацию о зачислении ребенка в детсад

В Башкортостане информация о зачислении детей в детские сады станет доступна для родителей. Это будет сделано к концу этой недели. Об этом на оперативном совещании в Правительстве республики заявил И.о. министра образования региона Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru


«В 2019 году в министерство образования поступило более 70 обращений от родителей по проблемам дошкольного образования. И львиная доля из них – 56% касалась получения путевок в детские сады и длительного ожидания в очередях в отделах образования в период комплектования детских садов. Ранее система «Едина республиканская очередь в дошкольные образовательные организации» не предусматривала  уведомления родителей о данных детского сада и группе, куда зачислен их ребенок. Мы обратились к разработчикам системы и уже к концу этой недели, к 21 июня  родители будут видеть полную информацию о зачислении, в какую  дошкольную организацию и группу он будет ходить. Теперь не нужно будет стоять в очередях и добывать информацию иными путями не понадобится», заявил Айбулат Хажин.

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