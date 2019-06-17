С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования
Об этом сегодня заявили на оперативном совещании в Правительстве республики, которое провел Радий Хабиров. Один из обсуждаемых вопросов – обеспеченность детей местами в детских дошкольных образовательных организациях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин, до конца недели информационная система «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения» предоставит родителям возможность дистанционно, без личного посещения муниципальных отделов образования узнавать номер детского сада, в который зачислен их ребенок. Другой вопрос – обеспеченность местами в яслях детей до трёх лет – будет решён до 2021 года путём ввода новых мест. На сегодняшний день наиболее остро обстоят дела в 16 муниципалитетах.
Врио Главы Башкортостана поручил на следующем оперативном совещании доложить о темпах строительства детских садов в республике.
Руководитель региона дал поручение провести встречу с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы рассказать о принимаемых мерах по организации их реабилитации, а также совещание по вопросам деятельности негосударственных образовательных учреждений и развитии системы сертификатов для нуждающихся очередников.