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С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Политика
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С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования

Об этом сегодня заявили на оперативном совещании в Правительстве республики, которое провел Радий Хабиров. Один из обсуждаемых вопросов – обеспеченность детей местами в детских дошкольных образовательных организациях, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин, до конца недели информационная система «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения» предоставит родителям возможность дистанционно, без личного посещения муниципальных отделов образования узнавать номер детского сада, в который зачислен их ребенок. Другой вопрос – обеспеченность местами в яслях детей до трёх лет – будет решён до 2021 года путём ввода новых мест. На сегодняшний день наиболее остро обстоят дела в 16 муниципалитетах.

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– В 2019 году для детей в возрасте до трёх лет будет введено 2 594 новых места. Оставшихся 84 ребёнка планируется обеспечить дошкольным образованием за счёт развития альтернативных форм и поддержки негосударственного сектора, – сказал Айбулат Хажин.
С 1 сентября 2019 года в республике вводятся сертификаты дошкольного образования. Пилотным городом, где родителям детей в возрасте до трёх лет, которые не получили место в детских садах, будет предоставлена возможность устроить своих детей в частные детские сады, станет Стерлитамак.
Врио Главы Башкортостана поручил на следующем оперативном совещании доложить о темпах строительства детских садов в республике.
– Самую острую и вопиющую проблему по нехватке мест в детских садах надо решать строительством новых дошкольных учреждений, – отметил Радий Хабиров. – Жители должны знать, сколько садиков республика сдаёт в этом году, сколько запланировано на 2020-2021 годы, что предлагают наши крупные застройщики в строительстве социальных объектов.

Руководитель региона дал поручение провести встречу с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы рассказать о принимаемых мерах по организации их реабилитации, а также совещание по вопросам деятельности негосударственных образовательных учреждений и развитии системы сертификатов для нуждающихся очередников.

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