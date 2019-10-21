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В Уфе пройдет 3-й международный салон образования

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Образование
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В Уфе пройдет 3-й международный салон образования

В Уфе на площадке ВДНХ-ЭКСПО с 6 по 9 ноября состоится 3-й международный салон образования. Об этом сообщил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.


Каждый из дней будет рассчитан на определенные мероприятия. 6 ноября пройдут модули курсов повышения квалификаций для директоров школ и заведующих детскими садами. 7 ноября ожидается федеральная программа Московского международного салона образования. 8 ноября - день школьников, в котором запланированы сессии по актуальным вопросам, волнующим подростков, и профориентационные мероприятия, а 9 ноября будет день родителей, в котором пришедшие на мероприятие родители смогут получить консультации по воспитанию и образованию подростков.

В прошлом году этот салон посетили более 12 000 обучающихся.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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