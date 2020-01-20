Министр образования Башкирии рассказал, как изменятся условия сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году

На конференции, которая прошла в агентстве «Башинформ» министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал об изменениях, предстоящих ученикам 9 и 11 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.







«При сдаче ОГЭ выпускникам 9 классов кроме теоретизированного курса предстоит представить практические, лабораторные работы. Дети должны будут показать то, чему они научились по физике, химии, биологии, географии. Не меняется число экзаменов: как было четыре, так и остается. Русский язык и математика — обязательные и два экзамена по выбору. Сроки подачи заявлений до 1 марта. Здесь очень важна психологическая поддержка родителей. В этом году во второй раз подряд наши дети проходят в апреле итоговое собеседование по русскому языку, где у них будет возможность показать свои компетенции, сформированные за этот период обучения по русскому языку и литературе. Насколько овладели русским языком, насколько владеют возможностью аргументировать свою речь, презентовать себя, умеют общаться просто со взрослым человеком или со сверстниками. Детям надо в этом направлении готовиться», — рассказал Айбулат Хажин.



Известно, что в 2020 году сдавать ЕГЭ будут на 260 учеников меньше, чем в 2019 году.



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Фото: из открытых источников