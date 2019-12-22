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Минобразования опубликовало утвержденный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Добавлено: 22.12.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / Образование
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Минобразования опубликовало утвержденный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 25 мая по 29 июня. Об этом говорится в приказе Министерства образования и Рособрнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.


В первый день выпускникам предстоит сдать экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Обязательные экзамены по русскому языку, а также базовой и профильной математике пройдут 28 мая и 1 июня соответственно. Затем выпускники могут сдать экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), биологии и иностранному языку (письменная часть экзамена — 11 июня). При этом устная часть языкового экзамена состоится 15 и 16 июня. Для тестирования в формате ЕГЭ выпускники смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки.

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Сдать итоговый экзамен досрочно школьники смогут с 20 марта. В этот день пройдут экзамены по географии и литературе, а ЕГЭ по информатике и ИКТ и обществознанию состоится 3 апреля. Досрочные экзамены по русскому языку, базовой и профильной математике назначены на 23 и 27 марта. Письменная часть ЕГЭ по иностранному языку пройдет 30 марта, а устная — 1 апреля. Историю и химию выпускники могут сдать 6 апреля.

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Источник: ura.news
Фото: ura.news
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