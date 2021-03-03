Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в 2021 году

| 03 мар 2021 | 21:38

Основной период ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить 3 и 4 июня. Предварительный проект расписания подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.







«Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена в 2021 году: <…> 31 мая (понедельник) — география, литература, химия; 3 июня (четверг) — русский язык; 4 июня (пятница) — русский язык», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Экзамен по профильной математике планируется провести 7 июня.

Экзамены по истории и физике пройдут 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 18 июня. Ожидается, что устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня. Резервными днями будут 28,29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.



Основной этап сдачи ОГЭ пройдет с 24 мая по 2 июля, с 3 по 15 сентября — дополнительный. Согласно плану, оба этапа начнутся с проведения экзамена по русскому языку. По выборочным предметам Основной государственный экзамен проводится не будет.

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