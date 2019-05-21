27 мая в Башкирии стартует основной этап сдачи ЕГЭ-2019
27 мая в России стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Уже в грядущий понедельник школьники пойдут сдавать первые госэкзамены в рамках основного этапа сдачи ЕГЭ — по литературе и географии. 29 мая состоится сдача ЕГЭ по математике, 31 мая — по истории и химии, 3 июня — по русскому языку, 5,7,8 июня — по иностранному языку, 5 июня — по физике, 10 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии и информатике, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, никаких содержательных изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Впервые в 2019 году выпускники смогут сдать экзамен по китайскому языку, также они смогут выбрать только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.
Кравцов также озвучил планируемые нововведения в части ЕГЭ. Так, с 2020 году планируется возможность сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере, с 2022-го — введение ЕГЭ по иностранному языку в число обязательных предметов.
Глава Рособрнадзора призвал родителей и учеников не покупать билеты ЕГЭ и не использовать на экзамене никаких гаджетов.
Результаты госэкзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года.
В Башкирии на основной этап сдачи ЕГЭ зарегистрировано 19787 участников.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела мониторинг результатов ЕГЭ и ОГЭ за предыдущие годы. По его результатам Башкирия попала в «жёлтую зону доверия». В республике подготовлена «дорожная карта», призванная обеспечить вхождение Башкирии в «зелёную зону доверия». Так, в 2019 году запланировано увеличение числа региональных общественных наблюдателей с 43-х до 100, муниципальных общественных наблюдателей с 1500 до 1700. Также будет увеличено количество ситуационных центров с четырёх до шести с увеличением рабочих мест с 70 до 150-ти.
Телефон «горячей линии» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19, телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.