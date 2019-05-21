27 мая в Башкирии стартует основной этап сдачи ЕГЭ-2019

27 мая в России стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Уже в грядущий понедельник школьники пойдут сдавать первые госэкзамены в рамках основного этапа сдачи ЕГЭ — по литературе и географии. 29 мая состоится сдача ЕГЭ по математике, 31 мая — по истории и химии, 3 июня — по русскому языку, 5,7,8 июня — по иностранному языку, 5 июня — по физике, 10 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии и информатике, сообщает сайт Newsbash.ru.

В основном этапе ЕГЭ примут участие 750 тысяч человек, из которых 662 тысячи — выпускники 2019 года. При этом будет организовано 5713 пунктов проведения экзаменов на всей территории России.По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, никаких содержательных изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Впервые в 2019 году выпускники смогут сдать экзамен по китайскому языку, также они смогут выбрать только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.



Кравцов также озвучил планируемые нововведения в части ЕГЭ. Так, с 2020 году планируется возможность сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере, с 2022-го — введение ЕГЭ по иностранному языку в число обязательных предметов.



Глава Рособрнадзора призвал родителей и учеников не покупать билеты ЕГЭ и не использовать на экзамене никаких гаджетов.

«Не покупайте якобы настоящие экзаменационные задания до начала ЕГЭ. Их нет, и не может быть. Мы делаем все, чтобы экзамен был честным», — цитирует Сергея Кравцова «Российская газета».

Что касается шпаргалок, смартфонов и других мобильных устройств, при их обнаружении на ЕГЭ результаты экзамена будут аннулированы.Результаты госэкзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года.В Башкирии на основной этап сдачи ЕГЭ зарегистрировано 19787 участников.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела мониторинг результатов ЕГЭ и ОГЭ за предыдущие годы. По его результатам Башкирия попала в «жёлтую зону доверия». В республике подготовлена «дорожная карта», призванная обеспечить вхождение Башкирии в «зелёную зону доверия». Так, в 2019 году запланировано увеличение числа региональных общественных наблюдателей с 43-х до 100, муниципальных общественных наблюдателей с 1500 до 1700. Также будет увеличено количество ситуационных центров с четырёх до шести с увеличением рабочих мест с 70 до 150-ти.



Телефон «горячей линии» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19, телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.